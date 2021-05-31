Кому в Минске отключат горячую воду на этой неделе 1 31.05.2021, 11:51

2,986

Список адресов.

Понедельник — день тяжелый, а потому напоминаем, у кого это лето начнется с тазиков. Ниже — список адресов, по которым отключат горячую воду в ближайшие 7 дней. Чтобы проверить свой адрес, воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+F, а в появившееся поле введите название улицы и номер дома, пишет «Онлайнер».

С 1 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

- К. Маркса, 26;

- Малинина, 8, 10, 10а, 12, 14;

- Плеханова, 46, 48, 48а, 93, 93а, 95, 97 к. 1, 97 к. 2, 97 к. 3, 97 к. 4, 97 к. 5, 99;

- Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52 к. 1, 54 к. 1, 56, 58 к. 1, 60 к. 1, 62, 64, 74, 74а, 76, 78, 80, 82;

- Якубова, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3, 48 к. 4, 52, 52а.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Аранская, 1—13, 18, 24;

Белорусская, 2, 4, 14, 15—21, 41;

Бобруйская, 4, 5, 5а, 6, 7—27;

Володарского, 15—19, 16—24;

Горовца, 2, 4, 6, 8, 14 к. 1, 20 к. 1—3, 22, 26, 28, 30, 32, 34 к. 1, 34 к. 2;

Карла Маркса, 1—31, 4—22, 12а, 13а, 18а, 21а, 22а, 24, 30, 32;

Кирова, 1—5, 2—8, 8 к. 1—4, 9—23, 16, 25;

Комсомольская, 29, 33, 34, 36а;

Крупской, 11, 13а, 15;

Ленина, 14, 15—21, 15а, 16, 20—30, 21а, 46, 47, 50;

Ленинградская, 1—5, 1а, 4—20;

Малинина, 2, 4, 14 к. 1, 14 к. 2, 18а, 19, 24, 26, 26а, 28 к. 1—4, 30, 32, 34, 35, 35а, 35б, 35в, 36 к. 1, 36 к. 2, 41;

Малявки, 1а;

Маяковского, 1, 2в, 4;

Михайловский, пер. 4;

Независимости пр., 6, 6а, 10—20;

Октябрьская, 2—16, 5—25, 8а, 10а, 10 к. 2, 12а, 19б, 23а;

Плеханова, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 30, 32 к. 1, 32 к. 2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51, 52 к. 1, 53, 55, 55 к. 1, 56 к. 1—3, 57, 58 к. 1—3, 59, 61, 61 к. 1—2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 к. 1—3, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 101, 103, 105, 105а, 105а к. 1, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127;

Привокзальная пл., 3, 5, 7;

Рокоссовского пр., 4 к. 1—4, 5 к. 1, 7, 11, 12 к. 1, 15, 17 к. 1—2, 19, 21, 23, 25 к. 2, 26, 28 к. 1—3, 29, 29а, 30 к. 2, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 93в, 94, 95 к. 1—2, 96, 97, 98, 98б, 99, 100, 101, 102, 102 к. 2, 102 к. 3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 113 к. 2—4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120 к. 1—2, 121, 122, 123, 123а, 124, 126, 125, 126, 127, 127а, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145а, 145б, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 150б, 150а, 150в, 151 к.1—2, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 164, 166а, 170;

Свердлова, 3, 7, 9—23, 13а, 17а, 19а, 22—36, 24а, 32а;

Ульяновская, 8, 25, 31—41, 32;

Энгельса, 26—34, 32а, 34а;

Якубова 1а, 1б, 2 к. 1—3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 56 к. 1, 66 к. 1—4, 76, 78, 80, 82.

Со 2 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Белинского, 9, 11, 18;

Волгоградская, 12, 69;

Восточная, 64, 66, 68;

Кузьмы Чорного, 21б, 27, 31, 33а, 33б, 35;

Калинина пер., 3, 4, 5а, 5, 6, 6а, 7, 8а;

Калинина, 20, 21, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34;

Калининградский пер., 19, 21;

Логойский тр., 1а, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 4, 3, 5, 7, 9, 11, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 15 к. 4;

Ломоносова, 4, 10, 12;

Лукьяновича, 2, 2а, 3, 4, 4б;

Макаенка, 13а, 13б, 15а, 15в;

Мележа, 4, 4а;

Независимости пр., 111;

Олешева, 1;

Толбухина, 17, 19;

Якуба Коласа, 48, 51 к. 1, 52, 53 к. 1, 53 к. 3, 55 к. 1.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Белинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 17а, 17 к. 1, 17 к. 2, 16, 18, 19, 21;

Волгоградская, 1а, 1 к. 2—4, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6а, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 64, 65, 65а, 67, 76, 76а, 78, 80, 82 к. 1, 84, 86;

Восточная, 22 к. 1—2, 24, 26, 26а, 28 к. 1—2, 30, 32 к. 1—2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 72, 72а, 74, 127;

Калинина, 18, 20, 22, 30а, 30б;

Калинина пер., 9, 12, 14, 16;

Кедышко, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10 к. 1—2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 26а, 27, 33а;

Кнорина, 1, 1а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17д;

Кузьмы Чорного, 31, 31а;

Кутузова, 1;

Леонида Беды, 2, 4 к. 1;

Логойский тракт, 1 к. 2;

Ломонова пер., 3, 5;

Ломоносова, 3, 4, 5, 6, 8, 12;

Логойский тракт, 2, 4, 6, 8, 10;

Макаенка, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12д, 12е, 12ж, 12к, 12л, г. п. 11, 13, 13а, 14, 14а, 17, 17б, 17в, 19, 23, 23а, 27, 29;

Мележа, 1, 3;

Натуралистов, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

Независимости пр., 84, 84а, 86, 86б, 88, 92, 94, 95, 95а, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 115а;

Некрасова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 12;

Новгородская, 3, 4, 5, 6а, 7, 9, 13 к. 1—4;

Олешева, 3;

Парниковая, 17а, 19а;

Севастопольская, 121;

Суворова, 18;

Сурганова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50;

Толбухина, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 21, 23;

Филимонова, 23, 25, 29, 31, 33;

Чайковского пер., 3;

Чайковского проезд, 4, 6;

Чайковского, 7, 73а, 73в;

Чернышевского, 10а;

Черняховского, 1, 3, 3а;

Якуба Коласа, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43 к. 1—3, 45 к. 1—3, 47 к. 1—2, 48, 48а, 49, 50 к. 1—3, 51 к. 1—2, 53 к. 1—2, 55 к. 1—2, 57 к. 1—3, 59 к. 1—2, 61 к. 1—2, 63, 65, 65 к. 2, 67, 67а, 69, 73.

При успешных испытаниях (если теплопровод не поврежден) отключение горячей воды не должно превысить 13 суток. В противном случае возможны варианты. Если вы заметили что-то неладное (течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта), сообщите об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 373-35-24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».