Швейцарский провайдер продолжает раскрывать ложь белорусских властей о минировании самолета 6 31.05.2021, 11:59

18,446

Фото: onliner.by

Proton дополнил свой комментарий по инциденту с Ryanair.

Швейцарский интернет-провайдер Proton дополнил свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь».

Оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание «Еврорадио».

В Следственном комитете Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair.

Ранее центр «Досье» сообщил, что диспетчеры в Минске сообщили пилотам о так называемом минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили письмо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».