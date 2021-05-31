Швейцарский провайдер продолжает раскрывать ложь белорусских властей о минировании самолета

Швейцарский провайдер продолжает раскрывать ложь белорусских властей о минировании самолета6
- 31.05.2021, 11:59
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Proton дополнил свой комментарий по инциденту с Ryanair.
Швейцарский интернет-провайдер Proton дополнил свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь».
Оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание «Еврорадио».
В Следственном комитете Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair.
Ранее центр «Досье» сообщил, что диспетчеры в Минске сообщили пилотам о так называемом минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили письмо.