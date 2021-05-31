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Швейцарский провайдер продолжает раскрывать ложь белорусских властей о минировании самолета

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  • 31.05.2021, 11:59
  • 18,446
Швейцарский провайдер продолжает раскрывать ложь белорусских властей о минировании самолета
Фото: onliner.by

Proton дополнил свой комментарий по инциденту с Ryanair.

Швейцарский интернет-провайдер Proton дополнил свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь».

Оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание «Еврорадио».

В Следственном комитете Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair.

Ранее центр «Досье» сообщил, что диспетчеры в Минске сообщили пилотам о так называемом минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили письмо.

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