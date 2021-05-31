Власти Китая разрешили семьям заводить трех детей 9 31.05.2021, 11:59

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фото: Reuters

Политика «одна семья — два ребенка» отменяется.

Власти Китая объявили в понедельник, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК, сообщает РБК.

Как считают власти, новое разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, учитывая быстро стареющее население.

Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика была сконцентрирована на распространении средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны начали политику прямого ограничения рождаемости. С 1979 года в КНР начала действовать политика «одна семья — один ребенок»: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.

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