Как белорусу выехать из страны наземным путем? 11 31.05.2021, 12:09

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Правила, которые вступили в силу в декабре 2020 года, никто не отменял.

В условиях, когда многие полеты стали невозможны, белорусы вновь задумались о том, чтобы уезжать из страны наземным способом. Однако правила, которые вступили в силу в декабре 2020 года, никто не отменял: выезд гражданам Беларуси не через аэропорт существенно ограничен. Кто все-таки сможет уехать? Tut.by пересказывает инструкцию от Госпогранкомитета.

Кому можно выезжать из Беларуси наземным транспортом

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд за границу через наземные пункты пропуска сейчас приостановлен.

Однако есть люди, на которых это ограничение не распространяется:

Выезжающие на работу или учебу

На границе в таком случае нужно предъявить соответствующие типы виз или документ, подтверждающий гражданство (подданство) государство, в которое вы направляетесь.

Необходимо будет предъявить документы, подтверждающие ваше трудоустройство в иностранном государстве. То есть трудовой договор (контракт) с иностранным работодателем (или его копия) и разрешение на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны. Дополнительно нужно разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Приглашение на работу не является основанием для выезда.

Чтобы подтвердить факт вашего обучения в иностранном государстве, понадобится один из документов: 1) документ (копия), подтверждающий получение образование в иностранной образовательной организации, 2) документ (копия) учреждения образования Беларуси о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации.

Дополнительно нужно разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях (договор о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов или копии этих документов на бумажном носителе).

Выезжать таким образом и на работу, и на учебу можно не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Водители транспортных средств

Только если уже выполняют международную автомобильную перевозку или перевозят международные почтовые отправления.

Граждане Беларуси, которые едут в командировку

Эту цель поездки нужно подтвердить документами. Подойдут: приказ о компандировании работника (копия или выписка из него), командировочное удостоверение. Документы должны быть обязательно на бумажном носителе.

Индивидуальный предприниматель не состоит с другими лицами в трудовых отношениях (ст. 91 Трудового кодекса). Поэтому поездки, осуществляемые для совершения предпринимательской деятельности, не признаются служебными командировками.

Граждане Беларуси, которые уезжают в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, и сопровождающие их лица

Основанием для выезда в этом случае является оригинал телеграммы с указанием факта тяжелой болезни или смерти, заверенного врачом или иным уполномоченным лицом (сотрудников органов внутренних дел), а также сообщение о тяжелой болезни или смерти, поступившее по дипломатическим каналам. Также подойдет оригинал свидетельства о смерти или его копия на бумажном носителе.

Граждане Беларуси, которые едут на получение медицинской помощи, и сопровождающие их лица

Необходимо будет предъявить документы (или их бумажные копии) принимающей медицинской организации или Минздрава Беларуси, подтверждающие цель поездки.

Граждане Беларуси, имеющие вид на жительство (или иной действительный документ) на постоянное проживание в иностранном государстве

Так можно делать не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Подчеркнем, что речь идет о постоянном виде на жительство. Временный не подойдет.

- Граждане Беларуси, перевозящие стволовые клетки и органы для трнасплантации.

- Члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения

- Лица с дипломатическими и служебными паспортами

- Главы и члены официальных делегаций

Сотрудники Государственной фельдъегерской службы Беларуси

Которые осуществляют доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам.

Сотрудники республиканского унитарного предприятия "Специальная связь"

Которые осуществляют доставку офицальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным маршрутам специальной связи.

А иностранцам тоже нельзя выезжать из Беларуси за границу?

Для иностранных граждан (в том числе с временным или постоянным видом на жительство в Беларуси) выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Что еще важно учесть

Госпогранкомитет "во избежание проблем при пересечении границы" советует иметь при себе документы , подтверждающие цель поездки. Они должны быть переведены или на русский, или на белорусский.

При этом верность перевода или подлинность подписи переводчика документа должны быть засвидетельствованы нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

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