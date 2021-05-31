Российский журналист: «Белавиа» ждет банкротство 5 31.05.2021, 12:17

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Белорусская экономика в крайне тяжелом состоянии.

Об этом заявил шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в интервью «Голосу Америки».

По его мнению, она и так была в плохом состоянии, а после авантюры с пассажирским авиалайнером ее перспективы и вовсе стали беспросветными.

«Очевидно банкротство белорусских авиалиний – они будут экономически несостоятельны, – утверждает Доброхотов в комментарии «Голосу Америки». – Да и дальше западные санкции будут только усиливаться. В этой связи понятно, что вся надежда у Лукашенко на российские финансовые резервы. Они достаточно большие. Но Путин потому и не инвестировал их в российскую экономику, что ему из политических соображений требуется подушка безопасности. Резервы предназначались на случай российского кризиса, а не белорусского». Поэтому совсем не обязательно, что Путин бросится спасать, рассуждает Роман Доброхотов.

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