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Зеленский анонсировал создание в Украине университета, который будет готовить «людей будущего»

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  • 31.05.2021, 12:25
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Зеленский анонсировал создание в Украине университета, который будет готовить «людей будущего»
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Обучение в вузе будет бесплатным.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого «университета будущего».

Об этом он заявил во время форума Украина 30. Образование и наука, добавив, что соответствующий указ уже подписан, пишет «Новое время».

«В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, который будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задания для защиты нашего государства», — пообещал Зеленский.

По его словам, в новом университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, аэрокосмической отрасли, а также био- и нанотехнологиям.

Зеленский также заверил, что обучение в вузе будет бесплатным.

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