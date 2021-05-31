Беги, «Яра», беги 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

31.05.2021, 12:27

6,746

Самолет и для тебя стал гейм-ченджером.

Новый смертельный случай на «Белкалии». В последнее время несчастные случаи сыплются один за другим. Предыдущая смерть была осенью 2020 года.

Причины повышенного травматизма заключаются в отношении руководства предприятия. Дело в том, что достаточно давно безопасность производства отошла на второй или даже третий план. Главное – выработка и объемы. При этом обновления оборудования не происходило очень давно, а ремонт зачастую шахтеры производят за свой счет, чтобы не терять свои премии за объем.

В «Беларуськалии» самая низкая себестоимость производства удобрений в мире. Это связано не только с низкими зарплатами, но и с тем, что компания очень и очень давно не закупала нового дорогостоящего оборудования. Более или менее масштабная модернизация производства была еще при директоре Кириенко, который в 2014 году был уволен и вместо него на должность заступил кум Виктора Лукашенко - Головатый. Увольнение было скандальным. Лукашенко донесли, что поставкой оборудования на «Белкалий» занималась компания сына директора Кириенко. Наказ был строгим: «Разрубить это одним ударом».

В итоге рубки щепки разлетелись в разные стороны, а обновление предприятия с тех пор практически не производилось. Деньги пошли в карманы террориста и его хунты. Именно поэтому «Белкалий» и БКК постоянно демпингуют, чем вызывают недовольство остальных игроков рынка. Но для хунты стратегия проста – день простоять да ночь продержаться. В таких условиях никто не думает на 2-3 года вперед. И уж тем более про безопасность рабочих. И даже в таких условиях чистая прибыль «Беларуськалия» в 2020 году упала в 41 раз.

При падении мировой цены те же канадцы останавливают шахты, так как им нет смысла работать в убыток. Беларусь в это время пытается откусить долю рынка и гонит максимальные объемы. По оценкам источников Ника, себестоимость одной тонны калия составляет порядка 80 долларов за тонну, что значительно ниже, чем у конкурентов.

В нынешнем году удалось слегка увеличить стоимость – до 247 долларов за тонну. Однако не стоит забывать, что это цена CFR или CIF порты выгрузки (поэтому, кстати, переориентация с Клайпеды на российские порты будет за счет «Белкалия»). То есть если откинуть фрахт, то остаются слезы. Фрахт нынче значительно подорожал. Если в Китай ранее можно было отправить калий за 50-60 долларов за тонну, то сейчас цифры доходят до 100 долларов. К этим расходам нужно прибавить 20-25 долларов на оформление груза в порту, а также доставку до Клайпеды и перевалку (это еще 20-25 долларов).

Вот и получается, что от 247 долларов в лучшем случае нужно отнимать 90-100 долларов, а при нынешних ценах на фрахт – и все 150. И тогда цена, которую получает завод (FCA) уже не такая сладкая, как рапортуют в высоких кабинетах, и колеблется в районе 100 долларов. Как мы уже говорили, себестоимость производства тоны удобрений – 80 долларов. Таким образом, заработок с тонны – около 20 долларов. К примеру, в 2020 году в Индию и Китай поставили 2,65 млн тонн. То есть чистого заработка тут – 53 млн долларов. Слезы для гиганта. Конечно, с такими заработками не до модернизации. Так, пару премий выплатить работникам (в мае снова выплатили премию в 100 процентов).

Проще полностью саботировать расследование трагедии и выплатить гробовые одной конкретно взятой семье. Гробовые – это обычно порядка 30 среднемесячных зарплат. Их обычно хватает, чтобы родственники не поднимали шум, а «Белкалий» и дальше отправлял своих шахтеров на верную смерть (и до фонаря руководству Yara, которая написала целый талмуд замечаний по охране труда. Новый колдоговор, кстати, был подписан как никогда рано - 30 апреля. По нему по согласованию с профсоюзом можно увольнять работников, засветившихся в протестах). Попутно выплачивая дивиденды и продолжая разграблять главное предприятие страны. Успеть нужно до введения санкций, потому дальше бог его знает, как будет.

Беги, «Яра», беги. Самолет и для тебя стал гейм-ченджером. Теперь ты помогаешь не просто упырю. Теперь ты в шаге от того, чтобы быть признанной спонсором террориста.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».