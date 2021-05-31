Медики назвали овощ, который укрепляет сердце 4 31.05.2021, 12:39

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Многие белорусы выращивают его.

Мы знакомы с болгарским перцем красного, желтого, оранжевого и зеленого цвета. Эксперты рассказали почему болгарский перец имеет разные цвета, а также о пользе определенного овоща против инсульта, заболеваний сердца и даже рака, сообщает lenta.ua.

По словам терапевта и сертифицированного диетолога Мелина Ямполис, таким положительным действием обладает болгарский перец, богатый витаминами С и К, полифенолами, клетчаткой и антиоксидантами. Отмечается, что благодаря этим компонентам он наделен противовоспалительным и даже противоопухолевым действиями.

Также овощ содержит бета-каротин, превращающийся в организме человека в витамин А и обеспечивающий здоровье глаз, зубов, десен, кожи и укрепляющий иммунитет.

Как показали результаты исследования ученых, много калия в болгарском перце способствует снижению риска болезней, риска высокого кровяного давления и сохранению человеческого здоровья.

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