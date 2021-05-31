Видеохит: Белые медведи резвятся среди жидкого льда 31.05.2021, 13:07

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Забавных животных снял на видео дрон.

Дрон фотографа Максима Деминова незаметно подлетел к беспечно плещущимся в ледяной каше – шуге – белым медведям и снял их забавы на видео, пишет lenta.ua.

Несколько косолапых с озорным видом ныряли и плескались в «кисельной» субстанции, радуясь приходу тепла, и не обращали внимания на дрон, который завис буквально в паре метров над ними.

Звери не только ныряли, но и задорно толкали друг друга.

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