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Видеохит: Белые медведи резвятся среди жидкого льда

  • 31.05.2021, 13:07
  • 2,740
Видеохит: Белые медведи резвятся среди жидкого льда

Забавных животных снял на видео дрон.

Дрон фотографа Максима Деминова незаметно подлетел к беспечно плещущимся в ледяной каше – шуге – белым медведям и снял их забавы на видео, пишет lenta.ua.

Несколько косолапых с озорным видом ныряли и плескались в «кисельной» субстанции, радуясь приходу тепла, и не обращали внимания на дрон, который завис буквально в паре метров над ними.

Звери не только ныряли, но и задорно толкали друг друга.

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