Видеохит: Белые медведи резвятся среди жидкого льда
- 31.05.2021, 13:07
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Забавных животных снял на видео дрон.
Дрон фотографа Максима Деминова незаметно подлетел к беспечно плещущимся в ледяной каше – шуге – белым медведям и снял их забавы на видео, пишет lenta.ua.
Несколько косолапых с озорным видом ныряли и плескались в «кисельной» субстанции, радуясь приходу тепла, и не обращали внимания на дрон, который завис буквально в паре метров над ними.
Звери не только ныряли, но и задорно толкали друг друга.