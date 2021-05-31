В Британии заговорили о возможности новой волны эпидемии из-за индийского штамма 31.05.2021, 12:50

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Новый штамм может вызвать экспоненциальный рост.

Cтатистика за последнее время свидетельствует о возможном начале новой волны эпидемии коронавируса – из-за индийского штамма.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британские издания, об этом сказал профессор Кембриджского университета Рави Гупта, который входит в круг советников правительства по вопросам борьбы с эпидемией

Он отметил, что хотя общее количество заражений остается относительно малым, индийский штамм кое-где вызвал экспоненциальный рост и составляет минимум три четверти случаев в ежедневной статистике.

По его мнению, в этой ситуации стоит отказаться от дальнейших послаблений карантина.

Один из членов правительства также сказал, что у Джонсона не могут исключать пересмотра плана выхода из локдауна.

30 мая в Британии пятый день подряд регистрировали более 3000 новых заражений коронавируса. Перед тем последний раз такие показатели фиксировали 12 апреля.

"Конечно, сейчас показатели достаточно низкие. Но все волны начинаются с небольших показателей, которые затем начинают расти взрывными темпами. Поэтому сейчас ключевое - что мы видим признаки начала новой волны", - отметил Гупта.

В то же время, добавил он, учитывая большое количество привитых людей, эта волна может "разгоняться" гораздо дольше.

Последний этап ослабления карантина в Англии запланирован на 21 июня. С этой даты хотят отменить все юридические ограничения на социальные контакты. Окончательное решение о переходе к этому этапу будут принимать 14 июня.

Сейчас считается, что индийский штамм коронавируса B.1.617.2 более заразен, чем английский, повлекший осенне-зимнюю волну. В отдельных районах Англии индийский штамм составляет уже большинство новых случаев.

В Британии по крайней мере первой дозой вакцины привиты более 39 млн человек, а завершили вакцинацию - почти 26 млн. Население страны - около 66,6 млн.

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