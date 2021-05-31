«Все полеты рухнули в один день»: белорусские грузовые авиакомпании подсчитывают убытки 2 31.05.2021, 12:57

5,902

Фото: wikipedia

Бюджет также не получит валюту, которые привозили эти авиакомпании.

Европа закрылась не только от пассажиров "Белавиа". И вообще не только от пассажиров. Небо закрыто и для белорусских компаний, которые занимаются грузоперевозками, сообщает "Еврорадио".

Скоропортящиеся грузы, запчасти, цветы, гуманитарка, даже цыплята — все это перевозили белорусские самолеты. Мы поинтересовались у белорусских грузовых авиакомпаний, есть ли у них план Б. Если передать их ответ одной фразой: они не представляют, как работать дальше.

"Мы зарабатывали валюту, привозили ее в страну"

Утром 28 мая руководство компании RubyStar Airways из СМИ узнало, что в полночь Украина закроет для них свое воздушное пространство. Компания занимается чартерными грузоперевозками.

— Вчера и сегодня через Украину мы летали, а завтра уже не сможем. Несколько вылетов нам уже пришлось отменить. Пока эта ситуация на нашу компанию не повлияла. Но если так пойдет дальше, объем грузоперевозок упадет, — считают в RubyStar.

Открытым остается воздушный коридор России. Если лететь нужно, к примеру, в Турцию, то закрытое европейское небо означает дополнительный час полета. А значит, грузоперевозки подорожают.

— Как реагируют клиенты? Они сами пока еще только анализируют ситуацию. Но на рынке много других перевозчиков, кроме белорусских. И эту нишу быстренько займет кто-то другой, — констатируют в компании.

В парке компании четыре самолета Ан-12, два — Ил-76, и один Boeing 747-400. Мы просим руководство компании обозначить порядок убытков, но там отвечают просто: "Большие потери".

Когда прошлой весной пассажирские перевозки критично упали из-за COVID-19, грузовые чартеры не пострадали. Даже немного выросли — за счет перевозок защитных масок и других медицинских грузов. Но что делать сейчас, в компании пока не представляют.

— Возможно, будем подписывать какие-то соглашения с Россией. Но для России мы чужеземцы, нас туда пока никто не приглашает. Какой новый рынок нам найти? Все сейчас заполнено, мы своих клиентов нарабатывали годами. Нас в мире знают как надежного перевозчика. Работали, наращивали парк, наверное, мы нужны были на этом рынке.

В таких компаниях, как RubyStar, работают люди со специальным образованием. Сфера специфическая, найти другую работу по специальности, если санкции продлятся долго, в Беларуси практически невозможно.

— Все полеты рухнули в один день. Хотя официальных документов ни от Украины, ни от европейских стран у нас нет. Кроме Англии, никто официально нас не оповестил, — рассказывают Еврорадио в другой авиакомпании. Там попросили не называть ее.

Среди ее клиентов — и государственные структуры, и Международный комитет Красного Креста.

— У нас сорвалась почтовая программа, — добавляют там. — Был подписан контракт на выполнение регулярного рейса DHL. С 31 мая мы должны были на регулярной основе выполнять рейс "Бухарест — Кишенев". Теперь нам отказали в связи с постановлением Европарламента.

Сами отправители грузов находятся в не менее тяжелой ситуации. Им теперь нужно поменять логистику, найти перевозчика, согласовать другие цены. Мы по одной цене летаем, западный самолет, наверное, будет по другой цене летать. Дефицит провозных емкостей всегда вызывает повышение цены. Например, сейчас не хватает контейнеров, и цена на них выросла в три раза, — говорят в компании.

И прогнозируют, что выбывание "из игры" белорусских грузоперевозчиков спровоцирует рост цен на этом рынке. Ведь в условиях дефицита цены растут всегда.

Кроме "Белавиа", в Беларуси есть четыре авиакомпании, которые занимаются перевозкой грузов. Выручка от грузоперевозок воздушным транспортом в 2019 году составила 918,2 млн рублей, а затраты — 767,2 млн рублей. Если европейские санкции будут применены и к транспортным авиакомпаниям, то Беларусь потеряет часть этих денег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».