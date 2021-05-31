Иностранцы сбросили российский госдолг еще на $1,9 миллиард 31.05.2021, 13:25

Иностранные инвесторы продолжают выходить из российских государственных облигаций.

Это происходит на фоне роста геополитической напряженности и ожиданий, что ЦБ РФ сохранит курс на повышение ключевой ставки, пишет finanz.ru.

По итогам апреля нерезиденты сбросили облигации федерального займа еще на 138 млрд росс. рублей, или 1,9 млрд долларов, следует из данных центробанка.

Распродажа, которая продолжается практически без пауз с декабря прошлого года, в минувшем месяце достигла масштабов, которых рынок не видел с лета 2018 года.

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ сократился до 2,881 трлн росс. рублей - минимума с начала 2020 года, а их доля на рынке впервые почти за 6 лет упала ниже 20%.

За пять месяцев с рынка российского госдолга ушло 332 трлн росс. рублей иностранного капитала, или 4,5 млрд долларов, причем темпы сброса бумаг ускорялись: 13 млрд росс. рублей за декабрь-январь, 60 млрд - в феврале, 121 росс. млрд - в марте.

В апреле развивающиеся рынки в целом получили приток иностранного капитала на 10,7 млрд долларов), но Россия осталась «белой вороной», которой не досталось ни цента этих денег.

«Недавняя геополитическая напряженность в отношении России и США и постоянная санкционная риторика настолько сильно играли на нервах иностранных инвесторов, что они решили просто сократить вложения в российский госдолг, как говорится, от греха подальше», - сказал Bloomberg генеральный директор Sputnik AM в Москве Александр Лосев.

В этих условиях финансирование дефицита бюджета легло на плечи узкого круга крупнейших банков, преимущественно государственных. По данным ЦБ, они купили 80% из ОФЗ на 384 млрд росс. рублей, размещенных Минфином в апреле.

Одновременно третий месяц подряд нерезиденты продолжили уходить с рынка акций, ликвидируя вложения, сделанные в ноябре прошлого года.

В апреле распродажа ускорилась почти вдвое и составила 71,9 млрд росс. рублей. Покупателями стали российские банки (на 57,2 млрд росс. рублей) и население, установившее новый рекорд «биржевой лихорадки» - 77 млрд росс. рублей, по данным МосБиржи.

Еще 1,2 млрд росс. рублей нерезиденты вывели из корпоративных облигаций и при этом продолжили сокращать ставки на рубль на рынке валютных свопов - с 15 млрд долларов в начале марте до 8 млрд.

«Нерезиденты продолжают выходить из всех российских активов, покупают валюту, - отмечает управляющий УК «Агидель» Виктор Тунев. - Но приток валюты по торговому балансу, покупки ОФЗ одним российским банком и российских акций физическими лицами создают видимость благополучия».

Что касается рынка госдолга, то, возможно пик отток капитала уже миновал, считает Лосев.

В случае позитивных итогов саммита Владимира Путина и Джо Байдена «привлекательность ОФЗ, в том числе с точки зрения процентного арбитража и кэрри-трейда, станет бесспорной, и можно ожидать притока новых инвестиций в российский госдолг», говорит эксперт.

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