Какая погода будет в Беларуси в первые дни июня 1 31.05.2021, 13:38

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Летнего тепла еще придется подождать.

Первая неделя лета в Беларуси будет прохладной. Об этом kp.by сообщили в Белгидромете.

«Первые дни календарного лета, к сожалению, не порадуют жителей Беларуси летним теплом. Холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, обусловит пониженный температурный режим: 1 июня в ночные и утренние часы при слабом ветре и малооблачном небе местами на почве ожидаются заморозки до 0°C… -3°C. В 2020 году, к слову, начало июня тоже выдалось прохладным: 2 июня 2020-го в дневные часы максимумы температуры были всего +10°C… +17°C, в столице при этом в разгар дня было лишь плюс +9,5°C», – рассказали подробности в Белгидромете.

По словам синоптиков, потепления следует ожидать с 3 июня. Температура воздуха начнет повышаться каждый день с этого момента.

«Но несмотря на то, что летнего тепла еще придется подождать, есть и хорошие новости: при повышенном фоне атмосферного давления в течение рабочей недели существенных осадков не ожидается. Повышается вероятность кратковременных дождей лишь в выходные», – добавили синоптики.

Так, во вторник, 1 июня, осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит от +2°C до +8°C, ночью и утром местами на почве возможны заморозки до 0°C… +3°C. Днем будет в пределах +14°C… +20°C.

2-3 июня погодные условия в Беларуси будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона.

В среду, 2 июня, будет почти без осадков. Ветер –северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +4°C до +10°C, днем будет от +17°C до +22°C.

В четверг, 3 июня, дождей не ожидается. Ветер будет северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +6°C до +11°C, днем воздух прогреется до +18°C… +23°C.

В пятницу, 4 июня, тоже обойдется без осадков. Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +6°C… +12°C, днем потеплеет до +18°C… +23°C.

В субботу, 5 июня, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет +7°C… +14°C, днем ожидается от +19°C до +24°C.

В воскресенье, 6 июня, местами пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах прогремят грозы. Ночью температура воздуха будет в пределах от +9°C до +14°C, днем потеплеет до +20°C… +25°C.

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