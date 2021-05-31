Суд отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги 2 31.05.2021, 13:52

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София Сапега

Она остается в СИЗО.

Задержанная вместе с журналистом Романом Протасевичем россиянка София Сапега остается в СИЗО, об этом сообщил в эфире «Дождя» ее адвокат Александр Филанович. Сегодня суд в Беларуси не удовлетворил жалобу на ее задержание. О подробностях заседания информации нет, поскольку оно проходило в закрытом режиме. Решение было принято после возвращения Лукашенко из Сочи, где состоялась его встреча с Владимиром Путиным

Напомним, Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет Ryanair к посадке. Также белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

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