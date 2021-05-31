В США выплатят рекордный лотерейный джекпот 31.05.2021, 13:58

1,626

Половина выигрыша уйдет на налоги.

В США разыграли рекордный джекпот национальной лотереи Powerball размером $731,1 млн. Победитель пожелал сохранить анонимность и получить выигрыш одной выплатой, пишет «Новое время».

Выигрышный билет продали в городке Лонаконинг, штат Мэриленд, а комбинация, которая принесла победителю сотни миллионов долларов, состояла из чисел 40−53−60−68−69.

По правилам лотереи, у победителя есть шесть месяцев для того чтобы заявить о своем билете и забрать приз.

Обладатель джекпота пожелал сохранить свою анонимность и забрать разовую выплату в размере $546,8 млн. С учетом уплаты всех налогов выигрыш для него составит $366,6 млн.

Несмотря на это, джекпот побил рекорд в истории лотерейных розыгрышей штата Мэриленд. Предыдущий рекорд установили в лотерее Mega Millions в 2012 году, когда один из пользователей выиграл $656 млн.

Мэриленд — один из 11 штатов, в которых победители лотереи могут оставаться анонимными, однако мэр Лонаконинга заявил, что он знает, кто выиграл джекпот.

Владелец магазина Coney Market Ричард Равенскрофт получил $100 тыс. призовых за продажу выигрышного билета.

Джекпот размером $731,1 млн стал шестым по величине в истории всех розыгрышей национальной лотереи США.

Текущий абсолютный рекорд джекпота в мире был поставлен в 2016-м в американской лотерее Powerball и он составил $1,586 млрд.

За ним следует джекпот Mega Millions в $1,537 млрд, поставленный в 2018-м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».