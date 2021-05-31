Как подготовиться к экзамену: советы белорусским школьникам и их родителям от психолога 31.05.2021, 14:03

фото: kp.by

У выпускников и их родителей впереди серьезные испытания – экзамены и ЦТ.

Как справиться с тревогой и стрессом при подготовке к ним и что можно сделать, чтобы чувствовать себя увереннее к дням «х», рассказала intex-press.by психолог Анна Илистинова:

- Последние дни перед экзаменом – самые напряженные. Большинство юношей и девушек чувствует страх, панику и тревогу, особенно если подготовка к экзаменам откладывалась на потом. Что делать, чтобы хорошо подготовиться и справиться с волнением?

«Ты ничего не учишь!»

Дети обсуждают между собой процесс подготовки к экзаменам и зачастую сравнивают себя с другими, причем не в свою пользу («Он уже выучил половину билетов, а я только взялся…», «Они так много знают…»). Родителям в этот момент важно дать понять своему ребенку, что каждый сам выбирает методы подготовки, исходя их своих особенностей. Это вселит в него уверенность.

Отдельное внимание общению. Многие дети сталкиваются с критикой со стороны родных («Я же вижу, что ты ничего не учишь!», «С твоими знаниями только в дворники» и т.п.), в то время как им требуется поддержка. Понятно, что чаще всего за такими словами, ранящими ребенка, прячется тревога за свое чадо, его будущее, бессилие от того, что не знаешь, как помочь. Поэтому совет родителям: чаще узнавайте у ребенка, как продвигается его подготовка к экзаменам. Это позволит снизить градус переживаний.

Как все запомнить?

Для того, чтобы выучить как можно больше, нужно понять, каким способом школьник лучше запоминает материал. Например, если ребенок лучше запоминает схемы и таблицы, необходимо использовать именно их. Если на слух – можно найти в интернете аудио- и видеоматериалы по необходимым темам. Существуют приемы мнемотехники, которые облегчают запоминание (двустишия, рифмы, аббревиатуры и т.д.).

Важно не забывать про перерывы во время изучения материала. Для этого можно ставить будильники на определенное время или использовать мобильные приложения.

День перед экзаменом

Объясните ребенку, что не стоит в панике пытаться заучить все то, что он не выучил или недоучил. Лучше повторить изученное.

Очень хороший способ сделать это в форме проигрывания ситуации экзамена, например, устного: написать на листочках номера билетов, перемешать их и вытянуть наугад (или воспользоваться программой выпадения случайного числа в интернете). Можно предложить ребенку встать напротив зеркала и попробовать вслух рассказать один из билетов. Так он привыкнет к своему голосу и приблизится к ситуации, в которой окажется на экзамене.

Также школьник может объединить усилия со своим одноклассником: они могут диктовать друг другу тексты диктантов, отмечать ошибки, находить вместе правила.

Вечер перед экзаменом посвятите отдыху. Ребенку необходимо отвлечься, расслабиться и хорошо выспаться.

День Х

Ребенок должен понимать, что волнение – это нормально, что, стоя перед кабинетом, паникует не один он, его одноклассники испытывают то же самое. Успокоиться помогут несколько упражнений: «заземление» (сфокусироваться на том, как ноги стоят на полу, почувствовать гравитацию), дыхательные техники (самое простое – вдох через нос, выдох через рот), приседания, прыжки на месте или отжимания.

Готовясь к ответу, для успокоения можно сделать следующее: в течение минуты посмотреть вокруг себя и мысленно назвать предметы и цвета, которые видишь, а после вернуться к работе.

Что нужно и не нужно делать родителям

Помните: ваш ребенок тревожится не меньше вас. Ваши переживания только усиливают его переживания. Перед тем, как что-то сказать, оцените свои слова со стороны, как воспримет их ваше чадо, не увидит ли он в ваших словах угрозу, злость или обесценивание.

- Хвалите ребенка, особенно когда видите, что он устал или тревожен. В день экзамена обязательно пожелайте удачи и дайте понять, что все будет хорошо.

- Напоминайте о важности отдыха и смене вида деятельности. Наблюдайте за психологическим и физическим состоянием, чтобы вовремя предупредить ухудшение здоровья.

Большинство родителей возлагают на результат экзаменов огромную надежду, считая, что от отметки зависит вся жизнь ребенка. Но действительно ли это так? Да, отметка экзамена влияет на средний балл аттестата, но должно ли это влиять на жизнь вашего ребенка? Пересмотрите свое отношение к исходу экзаменов.

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