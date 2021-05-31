Издание Newsru.com объявило о закрытии 31.05.2021, 14:16

Newsru.com был одним из первых крупных новостных интернет-порталов в России.

Онлайн-издание Newsru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы. Портал изначально работал в качестве подразделения телекомпании НТВ, после смены собственника остался под контролем бизнесмена российского бизнесмена Владимира Гусинского.

«Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.

Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов.

Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — говорится в сообщении редакции.

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