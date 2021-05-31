Ученые заявили об обнаружении универсального антитела к коронавирусам 31.05.2021, 14:32

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Антитело также может нейтрализовать вирус SARS-CoV-1.

Ученые из Института Скриппса заявили об обнаружении перекрестного иммунитета к новому коронавирусу и другим коронавирусным инфекциям, которые циркулируют среди людей и вызывают обычную простуду, сообщает zn.ua. По мнению исследователей, универсальные антитела могут стать отправной точкой для создания вакцин широкого спектра действия.

Универсальное антитело обнаружили во время анализа образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами пациентов с COVID-19. В более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в начале 2000-х годов.

Ученые считают, что антитело вырабатывается В-лимфоцитами, которые «запомнили» простудный коронавирус и активировались при заражении SARS-CoV-2.

"Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия", - заявил соавтор исследования Деннис Бертон.

Обнаруженное учеными антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью шипового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

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