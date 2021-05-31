Украинский политолог: Договариваться с Лукашенко уже бесполезно 3 31.05.2021, 14:37

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Владимир Фесенко

Его понесло.

Инцидент с принудительной посадкой зарубежного гражданского самолета для захвата белорусского оппозиционера спецслужбами Александра Лукашенко вызвал новый виток кризиса в отношениях между режимом Лукашенко и Западом. Естественно, это проявилось и в украино-белорусских отношениях. С августа прошлого года мы занимаем солидарную позицию с Западом по отношению к Лукашенко. Кризис вокруг Беларуси возник не сейчас. Сейчас он только обострился, пишет украинский политолог Владимир Фесенко в «Фейсбуке».

И вот что интересно. Как и по многим другим вопросам, у нас сразу же стала проявляться поляризация политических позиций. Представители пророссийских сил и «антизападники» вопят: «Ай-яй-яй, нельзя трогать братский белорусский народ (хотя речь идет о Лукашенко, а не о белорусском народе), нельзя вводить никаких санкций, нам только хуже будет». Воинствующие патриоты и воинствующие «западники» и либералы напротив гневно требуют разорвать дипломатические отношения и чуть ли не прекратить всю торговлю с Беларусью (прямо как в известном анекдоте: назло Лукашенко «отморозим себе уши»).

В общем-то руководство Украины избрало достаточно рациональный и прагматичный вариант реагирования на новые выходки Лукашенко (хотя, на мой взгляд, можно было действовать и более гибко). И критика с противоположных флангов это косвенно подтверждает.

Надо избегать крайностей в политике, в том числе и во внешней. Заигрывать (и даже просто договариваться) с Лукашенко уже бесполезно. Его уже понесло. И дай бог, чтобы вся эта печальная история закончилась с минимальными негативными последствиями для белорусского народа. А наш интерес в том, чтобы проявлять солидарность с той частью белорусского народа, которая против диктатуры Лукашенко, проявлять солидарность с нашими международными партнерами, и одновременно минимизировать негативные последствия кризиса вокруг Беларуси для нашей страны (и это самая сложная часть задачи).

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