«Люди возмущены, напряжение нарастает» 7 31.05.2021, 14:47

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В Беларуси идет отчуждение от тех, кто связан с органами внутренних дел, идет гражданское неповиновение.

В Московском районе Бреста 31 мая судья Вера Филоник начала процесс над второй группой людей по «пинскому делу», передает «Белсат».

На этот раз судят 11 человек. Это Леонид Германович, Александр Лопух, Андрей Моцук, Сергей Тибец, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Александр и Сергей Шоломицкие, Сергей Волков, Валентин Колб, Илья Бохан. В списках подсудимых фигурировал Владимир Хомицевич, но на судебный процесс он не явился.

Пинчан судят за протесты 9-10 августа 2020 года в их родном городе, всех обвиняют в участии в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК РБ). Вечером 9 августа пинчане, которые хотели узнать результаты выборов, собрались возле местного райисполкома. Там произошла стычка с милиционерами: люди начали защищаться от нападений силовиков.

Первым 14 подсудимым 30 апреля судья Евгений Бреган вынес следующие приговоры:

- Сергею Мовшуку и Александру Терешко – по 6,5 года колонии усиленного режима;

Роману Богновцу, Даниилу Богнату, Григорию Гуньке, Сергею Леженко, Станиславу Михайлову, Вячеславу Рогащуку, Игорю Соловью, Артуру Халимончику – по 6 лет колонии усиленного режима;

- многодетной матери Елене Мовшук – 6 лет колонии общего режима;

- Дэвиду Мастицкому, Олегу Рубцу, Вячеславу Шелемету – по 5,5 года колонии усиленного режима.

– У нас вторая группа людей, обвинение смехотворное. Могу предположить, что сроки снова будут ужасающие и не соответствующие процессу. Родственники на этот раз иллюзий не имеют, все в ожидании, – сказала правозащитница Вероника Иванова.

Правозащитница Вероника Иванова

Фото: Белсат

По ее словам, обвинения для новой группы «притянуты за уши», и раньше за подобные действия людей бы не преследовали/

«Пинское дело» разделило жителей города на два лагеря, и в будущем это может привести к очень печальным последствиям, рассуждает Вероника Иванова:

– В Пинске люди возмущены. Они думали, что дело закроют или переквалифицируют, но сейчас напряжение нарастает. Идет отчуждение от тех, кто связан с органами внутренних дел, даже разрушены некоторые семейные связи, идет гражданское – еще пока пассивное – неповиновение во многом.

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