В ЕС предложили ужесточить проверку для получателей шенгенских виз
- 31.05.2021, 14:55
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Документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту.
Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, сообщает РБК.
Документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту.
Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помочь выявить тех, кто может «представлять угрозу безопасности» или быть потенциальным нарушителем миграционных законов, говорится в сообщении.
Сами изменения, включая технические, описаны в постановлении о новых правилах работы Визовой информационной системы (VIS), действующей в ЕС с 2011 года.