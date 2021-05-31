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В ЕС предложили ужесточить проверку для получателей шенгенских виз

  • 31.05.2021, 14:55
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В ЕС предложили ужесточить проверку для получателей шенгенских виз

Документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту.

Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, сообщает РБК.

Документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту.

Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помочь выявить тех, кто может «представлять угрозу безопасности» или быть потенциальным нарушителем миграционных законов, говорится в сообщении.

Сами изменения, включая технические, описаны в постановлении о новых правилах работы Визовой информационной системы (VIS), действующей в ЕС с 2011 года.

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