Белорусов с литовским ВНЖ развернули на границе 6 31.05.2021, 15:02

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До сегодняшнего дня можно было чередовать для выезда два мотива: трудовой договор и постоянный ВНЖ.

В конце прошлой недели группа водителей, работающих на европейские компании, приехала в «Каменный Лог», чтобы пересечь границу и в понедельник приступить к работе. Но никого не выпустили. Что происходит?

— Мы постояли несколько часов на границе, после к нам вышел пограничник и сообщил, что они «получили разъяснение»: не пропускать белорусов с временным видом на жительство, — рассказал «Онлайнеру» Антон, работающий на литовского перевозчика.

Он объясняет, что до этого дня можно было чередовать для выезда два мотива: трудовой договор и постоянный ВНЖ. По каждому из двух пунктов можно было выезжать раз в шесть месяцев. Но если чередовать, то раз в три месяца. Может, так формально и нельзя было, но люди пользовались. Судя по информации от Антона, теперь само по себе наличие трудового договора приравняли к ВНЖ и оставили только один выезд в полгода.

Проблему можно было легко облететь на самолете, но нельзя.

— Я раньше летал на самолете. Все дальнобойщики летали. Проблем не было, и никакие ограничения не касались. Самые дорогие билеты «Белавиа» до Вильнюса были знаете когда? В четверг! Потому что мы все летели на работу, чтобы в понедельник уже быть за рулем в Германии, например. У нас и сейчас на руках были распечатанные билеты. Но «перелететь» по ним в сухопутном пункте границы не дали. Тут свои правила.

Заодно Антон объяснил, чем ему работа на ЕС-перевозчика интереснее, чем работа на белорусскую компанию.

— Всегда граница. Сейчас в «Каменном Логе» «колейка» [очередь] более 8 километров. Это потеря, три-четыре дня без оплаты. И зарплаты. В белорусской фирме вы получите 2 тысячи рублей, а в Литве — больше 2 тысяч евро. При сопоставимых нагрузках, без нарушений и т. д.

Судя по тому, что в телеграм-каналах есть сигналы об ужесточениях правил выезда из Беларуси, напомним, что там вообще написано.

Всем белорусам нельзя выезжать через сухопутные пункты пропуска, кроме отдельных групп (полный список здесь). Остановимся на последних трех случаях, кто и когда может выезжать:

- граждане Республики Беларусь, имеющие вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для выезда из Республики Беларусь к месту постоянного проживания — не чаще одного раза в течение шести месяцев;

- лица, выезжающие из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях; приглашение на работу не является подтверждающим документом), — не чаще одного раза в течение шести месяцев;

- лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях (документом, подтверждающим получение образования в иностранной образовательной организации и выдаваемым данными организациями, являются: договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе) — не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Если у вас есть основания, то обратите внимание на важность документов.

— Никакой информации об изменении правил у меня нет. Напомню, что смысл ограничений — борьба с пандемией. Они для того и вводились, чтобы люди не ездили туда-сюда. Зачем давать основания одним людям что-то чередовать? — уточнил Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета.

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