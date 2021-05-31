Медики назвали продукты с высоким содержанием витамина С
- 31.05.2021, 15:07
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Этот витамин является одним из основных веществ в человеческом рационе.
Когда человек испытывает эмоциональный стресс, организм вырабатывает более высокий уровень кортизола. Согласно различным исследованиям, помимо преимуществ, связанных с простудой и раком, витамин С помогает снизить как физические, так и психологические последствия стресса для людей, пишет lenta.ua.
Следующие продукты считаются отличным источником витамина, они обеспечивают более 20% дневной нормы :
- вишня;
- клюква;
- спаржа;
- черника;
- помидоры;
- репа;
- картофель;
- малина;
- сладкий картофель;
- красная капуста;
- бок-чой, или китайская листовая капуста;
- мандарины;
- цветная капуста;
- мускатная дыня;
- зеленый горошек;
- манго;
- обогащенные злаки;
- киви;
- апельсины;
- маракуйя;
- грейпфрут;
- ананас;
- капуста;
- папайя;
- клубника;
- брюссельская капуста;
- брокколи;
- черная смородина;
- красный болгарский перец.