Медики назвали продукты с высоким содержанием витамина С 31.05.2021, 15:07

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Этот витамин является одним из основных веществ в человеческом рационе.

Когда человек испытывает эмоциональный стресс, организм вырабатывает более высокий уровень кортизола. Согласно различным исследованиям, помимо преимуществ, связанных с простудой и раком, витамин С помогает снизить как физические, так и психологические последствия стресса для людей, пишет lenta.ua.

Следующие продукты считаются отличным источником витамина, они обеспечивают более 20% дневной нормы :

- вишня;

- клюква;

- спаржа;

- черника;

- помидоры;

- репа;

- картофель;

- малина;

- сладкий картофель;

- красная капуста;

- бок-чой, или китайская листовая капуста;

- мандарины;

- цветная капуста;

- мускатная дыня;

- зеленый горошек;

- манго;

- обогащенные злаки;

- киви;

- апельсины;

- маракуйя;

- грейпфрут;

- ананас;

- капуста;

- папайя;

- клубника;

- брюссельская капуста;

- брокколи;

- черная смородина;

- красный болгарский перец.

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