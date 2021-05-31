Бельгия и Латвия арестовывают российские активы по делу об отмывании средств 1 31.05.2021, 15:39

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Арест активов связан с делом Сергея Магнитского.

Правительства Бельгии и Латвии наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, в результате которой были убиты юриста Сергея Магнитского, сообщает zn.ua со ссылкой на Euobserver.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хоус арестовал около 400 000 евро выручки от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Он также обвинил двух россиян - Сергея Медведева и Ирину Теркину - в отмывании денег.

По словам издания, это было сделано еще в прошлом году, но расследование до сих пор остается конфиденциальным, и британский хедж-фонд, из которого сначала разворовывали деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе. "Hermitage подтверждает, что власти Бельгии изъяли средства от продажи имущества в Антверпене, приобретенного Медведевым и Теркиным", - заявил представитель фонда.

"Непонятно, где находятся россияне", - заявила Карел де Мистер, адвокат, действующий в Hermitage Capital от имени бельгийской юридической компании Van Cauter Advocaten.

"Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии можно будет найти дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, попросим их также арестовать", - сказала де Мистер.

Россияне приобрели двухуровневую квартиру на улице Черных сестер в старом городе Антверпен в 2008 году, а продали для прибыли в 2019 году.

Но эти деньги были лишь частью 4 миллионов евро, отмытых сторонниками российских чиновников и бандитов в бельгийских банках, сообщает Hermitage Capital.

В свою очередь это часть около 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их с Hermitage в России и привела к смерти адвоката фирмы Магнитского, когда он выступил с заявлением.

Латвия на прошлой неделе также конфисковала приобретенную русским квартиру стоимостью 230 000 евро в модной части Риги.

"Недвижимость была конфискована из-за открытия, она была приобретена за деньги, связанные с "делом Магнитского", - заявил руководитель подразделения по экономическим преступлениям в латвийской полиции Петерис Бауска.

"Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на разрешение на временное проживание", - сказал Бауска.

Сергей Магнитский был адвокатом и аудитором, который раскрыл крупную схему налогового мошенничества при проведении аудиторской работы для российской компании Hermitage Capital Management. В ноябре 2008 года он был арестован и задержан российскими властями вскоре после дачи показаний в качестве свидетеля в рамках жалобы, поданной "Эрмитаж Кэпитал Менеджмент", в которой утверждалось, что группа сотрудников МВД России была вовлечена в налоговое мошенничество на 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов США) с участием трех компаний, принадлежащих Эрмитажу, Riland, Parfenion и Makhaon.

За разоблачение этого мошенничества Магнитский подвергся физическому и психологическому давлению во время содержания под стражей, и 16 ноября 2009 года он умер в следственном изоляторе в Москве, Россия. Предполагается, что он был убит.

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