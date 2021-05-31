Лукашенко лишат звания почетного доктора в киевском университете 21 31.05.2021, 15:45

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фото: ТАСС

За «нарушение прав человека, неуважение к государству Украина».

Ректор Киевского национального университета Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня, пишет nn.by.

«Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Лукашенко», — сказал он на пресс-конференции.

Бугров отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

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