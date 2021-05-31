Ловко идущий по канату гиббон стал звездой Сети
- 31.05.2021, 15:54
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Гиббон удивил очевидцев своим талантом канатоходца.
Ни у кого нет сомнений в ловкости обезьян, но всё-таки практически каждое проявление акробатических талантов вызывает у очевидцев удивление, пишет сайт 120.su.
Вот и жителям Пномпеня (Камбоджа) оставалось только с величайшим вниманием следить за гиббоном на электропроводах и снимать на видео выступление, достойное цирка. Остаётся лишь пожелать местным жителям не забывать закрывать окна — нет сомнений, что такой ловкач способен пробраться куда угодно и совершить грабёж.
Кстати, о грабеже. Вернее, о пиратстве. Многие люди не могли не отметить, что манера передвижения забавной обезьяны очень напомнила им походку капитана Джека Воробья, персонажа фильмов «Пираты Карибского моря».