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Партизаны Вилейки поддержали активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

  • 31.05.2021, 16:00
Партизаны Вилейки поддержали активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

Вы - наши герои!

Партизаны Вилейки передают слова поддержки политзаключенным активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, Павлу Юхневичу, Дмитрию Козлову, Максиму Винярскому, Андрею Войнич, а также политику Павлу Северинцу и активистке Ирине Счастной, пишет телеграм-канал «Баста».

"Мы верим, что уже скоро наши герои как и другие политзаключённые все выйдут на свободу! Беларусь будзе вольнай!".

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