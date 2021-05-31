Партизаны Вилейки поддержали активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца
- 31.05.2021, 16:00
Вы - наши герои!
Партизаны Вилейки передают слова поддержки политзаключенным активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, Павлу Юхневичу, Дмитрию Козлову, Максиму Винярскому, Андрею Войнич, а также политику Павлу Северинцу и активистке Ирине Счастной, пишет телеграм-канал «Баста».
"Мы верим, что уже скоро наши герои как и другие политзаключённые все выйдут на свободу! Беларусь будзе вольнай!".