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Во Франции привиться теперь могут все взрослые жители страны

  • 31.05.2021, 16:03
Во Франции привиться теперь могут все взрослые жители страны
иллюстрационное фото Reuters

В стране не менее одной прививки от коронавируса уже получили 25,4 миллионов человек.

Во Франции с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 могут получить все взрослые жители страны. Глава кампании по вакцинации Ален Фишер заявил в эфире телеканала LCI, что рассчитывает на большое число желающих привиться, пишет dw.com.

Во Франции не менее одной прививки от коронавируса получили 25,4 млн человек, что соответствует 38% населения и 48% взрослого населения. Почти 11 млн жителей страны привиты обеими дозами вакцины.

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