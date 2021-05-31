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НАТО решила ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру

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  • 31.05.2021, 16:53
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НАТО решила ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру

(Обновлено) Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса, которые пройдут 1 июня в формате телеконференции, пишет ТАСС.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", - сказал он.

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