В начале июня Землю накроет магнитная буря
- 31.05.2021, 17:05
Такие бури могут иметь негативное влияние на работу систем связи на Земле
Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Такие бури могут иметь негативное влияние на работу систем связи на Земле, а также на здоровье людей. В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие метеозависимых, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, пишет «Униан».
Когда ожидаются магнитные бури
Специалисты лаборатории Солнца ФИАН подготовили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. По данным специалистов, небольшие солнечные всплески ожидается на Земле во вторник и в среду 1-2 июня. Магнитные колебания не достигнут уровня бури, но будут ощутимыми для метеочувствительных людей.
Влияние магнитной бури на человека
Во время повышенной солнечной активности могут возникать неприятные симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное или пониженное давление, боль в суставах и спине, сонливость, слабость, раздражительность.
Защититься от последствий магнитной бури возможно - для этого в опасные дни следует придерживаться несложных правил:
- Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.
- Принимайте контрастный душ.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, мучной еды.
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Чаще проветривайте помещение.