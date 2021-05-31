FT: Понимание происхождения COVID-19 поможет избежать новой пандемии 1 31.05.2021, 17:27

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Теория лабораторной утечки требует серьезного внимания.

С первых недель пандемии ходят слухи о том, что коронавирус мог стать результатом утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Сейчас «популярность» этой теории выросла, и многие ученые относятся к ней серьезно. На прошлой неделе американский президент Джо Байден приказал спецслужбам США выяснить, как появился COVID-19: «после контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии», и сообщить об этом через 90 дней. Между тем британская разведка уже изучает возможность «лабораторного происхождения» коронавируса, пишет Financial Times (перевод – zn.ua).

Лучшим вариантом было бы то, если бы Китай, наконец, позволил беспрепятственный доступ международным следователем к поиску ответов.

Утечка из лаборатории - это гипотеза, которая сейчас основывается на косвенных доказательствах, но такая теория выглядит правдоподобной. Рынок морепродуктов в Ухане, где впервые был обнаружен COVID-19 идеально подходит для «зоонозного перехода» вируса через видовой барьер - дикие животные находились в тесном контакте с и людьми.

Но в то же время рынок находится всего в 12 км от Института вирусологии Уханя, где хранится большая коллекция коронавирусов, еще одно учреждение - Уханский центр по контролю и профилактике заболеваний - находится даже ближе. К тому же, утечки из лабораторий и раньше вызывали вспышки болезней.

Цель поиска истины заключается не в распределении вины. Жизненно важно понять происхождение болезни, от которой погибли по меньшей мере 3,5 миллиона людей во всем мире, для того чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Если причиной начала пандемии коронавируса был зоонозный переход, анализ этих механизмов может определить, где именно нужны изменения в обращении с животными и их взаимодействии с людьми. Кроме того, это может существенно помочь в разработке глобальной системы раннего предупреждения предстоящих рисков. Если вирус пришел из лаборатории и там его изменили, можно взять уроки прозрачности и безопасности биоисследований во всем мире.

Но даже огромных ресурсов американских разведывательных агентств может быть недостаточно, чтобы предоставить уверенный ответ.

При этом, на фоне противостояния США и Китая, любые заявления со стороны Америки относительно происхождения вируса могут рассматриваться в качестве информационной войны против Пекина.

Но миру необходимо полное научное исследование, которое проводили бы надежные эксперты, выбранные многосторонним органом, чтобы предоставить им доступ ко всем необходимым данным. Несмотря на все трудности во время пандемии, лучшим органом для борьбы с подобными кризисами является Всемирная организация здравоохранения.

Действительно, гипотеза об утечке из лаборатории в значительной мере опять «набрала популярность» вследствие безрезультатного исследования ВОЗ, которому мешало отсутствие полноценного сотрудничества со стороны Китая.

В докладе ВОЗ о происхождении коронавируса сказано, что переход болезни от летучей мыши через промежуточное животное-хозяина был «наиболее вероятным», а лабораторный инцидент является «чрезвычайно маловероятным».

В конце 2019 года врачи обнаружили болезнь, подобную Ковиду, у некоторых людей, связанных с рынком Хуанань, но ученые так и не нашли «промежуточное животное», которое могло передать вирус человеку, поэтому истинный источник SARS-COV-2 все еще остается неизвестным.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что оценка теории утечки из лаборатории была недостаточно «широкой».

Пекин, вероятно, хочет чтобы источник происхождения коронавируса оставался загадкой. Китай призвал следователей ВОЗ рассматривать возможность того, что вирус прибыл в Ухань с замороженными продуктами. Китайские СМИ транслировали идею, что вирус на самом деле происходит из других стран мира.

Бывший президент США Дональд Трамп вряд ли подтолкнул Пекин к открытости, угрожая, что «заставит Китай заплатить» за пандемию. Байден отказался от такой риторики.

Однако, выражая поддержку свободной торговли в условиях протекционизма эпохи Трампа, и используя вакцинную дипломатию, Пекин пытался изобразить себя ответственной страной мира. Он может бояться «потерять лицо», если будет окончательно доказано, что страна стала источником Ковида. Но на самом деле Китай получил бы уважение, если бы перешел к прозрачности и сотрудничеству, даже с опозданием, резюмирует издание.

3 мая неформальное объединение разведок пяти государств Five Eyes (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада) опубликовало доклад о расследовании причин возникновения пандемии.

В докладе особое внимание уделяется работе группы доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. В 2013 году вирусологи работали с пометом летучих мышей рода подковоносов из китайской провинции Юньнань. Из него выделили около 50 образцов вирусов, один из которых на 96% схож с вирусом SARS-CoV-2.

В декабре 2019 года Комиссия здравоохранения провинции Хубэй и Национальная комиссия здравоохранения Китая обязали лаборатории прекратить исследование новых видов вирусов, а образцы перевезти в другие лаборатории или уничтожить без публикации данных о новой инфекции.

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