В Иране отрицают экспорт нефти в США 1 31.05.2021, 17:36

В начале 1990-х годов Вашингтон на фоне обострения отношений с Тегераном полностью прекратил импорт нефти.

США не импортировали нефти из Ирана в нынешнем году. Об этом сказал на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, комментируя информацию о поставках иранской нефти в США в марте, сообщает ТАСС.

«Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времен бывшего президента США Клинтона Вашингтон не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом, – сказал Хатибзаде. – Вероятно, речь идет о чем-то другом, но у меня нет деталей на этот счет».

Напомним, 28 мая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, из которых следует, что в марте Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США общим объемом 1,03 млн баррелей.

По данным EIA, еще одна поставка нефти и нефтепродуктов из Ирана зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее объем – 1,11 млн баррелей.

Как известно, в начале 1990-х годов Вашингтон на фоне обострения отношений с Тегераном полностью прекратил импорт иранской нефти.

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