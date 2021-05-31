Для белорусов значительно подорожали путевки из-за облета Украины 5 31.05.2021, 17:37

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иллюстрационное Фото

Теперь поездка в Турцию будет на 40 евро дороже.

Турфирмы предупредили о подорожании путевок из-за облета Украины. Теперь поездка в Турцию будет на 40 евро дороже, пишет «Онлайнер».

«В связи с закрытием Украиной воздушного пространства и вынужденным изменением маршрутов чартерных рейсов стоимость авиаперевозки для авиакомпании увеличилась. На все заявки по Турции, вылетающие с 2 июня, будет выставлена доплата за авиаперелет (на каждого пассажира, кроме инфантов). Доплата - 40 евро с человека», - сообщили представители турбизнеса.

Напомним, облетать Украину также вынуждены чартеры в Египет, они следуют через Россию.

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