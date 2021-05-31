Эстония поставит тему Беларуси в приоритет на Совете безопасности ООН

Эстония поставит тему Беларуси в приоритет на Совете безопасности ООН3
- 31.05.2021, 17:50
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Президент Эстонии заявила о необходимости принятия очередного пакета санкций против режима Лукашенко.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что тема Беларуси будет в приоритете на Совете безопасности ООН, а также о необходимости принятия очередного пакета санкций, указав, что они отвечают интересам белорусского народа. Встреча состоится 1 июня, сообщает tut.by.
«Конечно, это коснется жителей Беларуси, а также европейских компаний и бизнес, но это небольшая цена по сравнению с тем, что белорусам уже пришлось заплатить», говорится в заявлении канцелярии президента Эстонии.