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Эстония поставит тему Беларуси в приоритет на Совете безопасности ООН

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  • 31.05.2021, 17:50
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Эстония поставит тему Беларуси в приоритет на Совете безопасности ООН

Президент Эстонии заявила о необходимости принятия очередного пакета санкций против режима Лукашенко.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что тема Беларуси будет в приоритете на Совете безопасности ООН, а также о необходимости принятия очередного пакета санкций, указав, что они отвечают интересам белорусского народа. Встреча состоится 1 июня, сообщает tut.by.

«Конечно, это коснется жителей Беларуси, а также европейских компаний и бизнес, но это небольшая цена по сравнению с тем, что белорусам уже пришлось заплатить», говорится в заявлении канцелярии президента Эстонии.

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