Ученые нашли эффективное лекарство от тяжелой формы коронавируса

Ученые нашли эффективное лекарство от тяжелой формы коронавируса1
- 31.05.2021, 18:03
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Препарат эффективно блокирует инфекцию различных штаммов вируса.
Исследователи из Пенсильванского Университета в США выяснили, что препарат diABZI обладает способностью к активации врожденного иммунитета, необходимого для эффективной борьбы с тяжелой формы коронавирусной инфекции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Immunology.
Эксперты провели скрининг 75 препаратов, которые влияют на работу биохимических путей в легких. Для этого она работали с девятью кандидатами и проанализировали воздействие двух циклических динуклеотидов (CDN).
Последние значительно подавляют инфекцию посредством активации STING - стимулятора генов интерферона.
Выяснилось, что лекарства из CDN обладают низкой эффективностью. В связи с этим специалисты протестировали синтетический агонист STING - diABZI.
Испытав однократную дозу diABZI на лабораторных крысах, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, стало ясно, что препарат эффективно блокирует инфекцию различных штаммов.
Кроме этого, выяснилось, что diABZI ингибирует репликацию вируса парагриппа и риновируса в культивируемых клетках человеческого организма.
Таким образом, исследователи сделали выводы, что агонист STING является более эффективным в борьбе против респираторных вирусов.