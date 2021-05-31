Ученые нашли эффективное лекарство от тяжелой формы коронавируса 1 31.05.2021, 18:03

6,726

Препарат эффективно блокирует инфекцию различных штаммов вируса.

Исследователи из Пенсильванского Университета в США выяснили, что препарат diABZI обладает способностью к активации врожденного иммунитета, необходимого для эффективной борьбы с тяжелой формы коронавирусной инфекции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Immunology.

Эксперты провели скрининг 75 препаратов, которые влияют на работу биохимических путей в легких. Для этого она работали с девятью кандидатами и проанализировали воздействие двух циклических динуклеотидов (CDN).

Последние значительно подавляют инфекцию посредством активации STING - стимулятора генов интерферона.

Выяснилось, что лекарства из CDN обладают низкой эффективностью. В связи с этим специалисты протестировали синтетический агонист STING - diABZI.

Испытав однократную дозу diABZI на лабораторных крысах, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, стало ясно, что препарат эффективно блокирует инфекцию различных штаммов.

Кроме этого, выяснилось, что diABZI ингибирует репликацию вируса парагриппа и риновируса в культивируемых клетках человеческого организма.

Таким образом, исследователи сделали выводы, что агонист STING является более эффективным в борьбе против респираторных вирусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».