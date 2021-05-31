Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов 2 31.05.2021, 18:24

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Самолеты «Белавиа» выполняли пять рейсов в неделю на Кипр.

Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, соответствующие уведомления (НОТАМ, от англ. Notice To Airmen) распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.

"Всем операторам воздушных судов, зарегистрированные в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.

"Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены", - отмечается в документе.

Из этих ограничений исключены рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. НОТАМ действуют с 11.56 EST 28 мая 2021 года до 23.59 EST 27 августа (с 19.56 по Минску 28 мая 2021 года до 07.59 по Минску 28 августа) 2021 года.

Самолеты "Белавиа" выполняли пять рейсов в неделю на Кипр. В связи с началом туристического сезона планировалось расширить программу полетов. Сейчас на табло аэропорта Ларнака стоит по одному рейсу "Белавиа" на 1 и 2 июня.

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