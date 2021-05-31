Литва лишила блогера Шария статуса беженца 3 31.05.2021, 18:33

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Фото: страница Анатолия Шария в facebook

В Украине блогера подозревают в государственной измене.

Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник, осведомленный о ходе процесса.

Собеседник напомнил, что Шарий получил статус беженца в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник ЕП.

По данным источника "Украинской правды", 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

По его словам, "статус беженца имеет такую особенность, что его очень сложно лишить".

Сейчас "Европейской правде" не известно, воспользовался ли Шарий правом на обжалование решения литовских властей.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлевской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

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