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В Бобруйске не хватает водителей автобусов из-за невыносимых условий труда

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  • 31.05.2021, 18:55
  • 4,368
В Бобруйске не хватает водителей автобусов из-за невыносимых условий труда
иллюстрационное Фото

Городские автобусы не приходят по указанному в расписании времени.

Автобусы в Бобруйске не приходят по расписанию.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился печальной ситуацией с транспортом в городе Бобруйске.

«Городские автобусы не приходят по указанному в расписании времени. Приходится ждать по 30-50 минут. А тем временем Автобусный парк №2 города Бобруйска испытывает острую нехватку сотрудников. Водители массово увольняются из-за невыносимых условий труда: графики составлены так, что водителям приходится буквально жить на работе. Замкнутый круг!» - написал читатель.

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