В Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет 31.05.2021, 19:01

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ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer.

Соответствующее разрешение выдала Еврокомиссия, подтвердив таким образом решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем Twitter.

Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря. В настоящее время на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.



▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.



To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021

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