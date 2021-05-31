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В Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет

  • 31.05.2021, 19:01
В Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет
иллюстрационное Фото

ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer.

Соответствующее разрешение выдала Еврокомиссия, подтвердив таким образом решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем Twitter.

Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря. В настоящее время на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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