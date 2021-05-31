Главред и журналист tut.by обвиняются в соучастии в неуплате налогов 2 31.05.2021, 19:03

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фото: tut.by

Всего по делу tut.by задержано 15 человек.

Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу наших коллег, главного редактора tut.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы.

Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предположить, что она избрана на два месяца, задержаны наши коллеги были 18 мая, находятся в СИЗО №1 (т.н. Володарка).

Всего по делу tut.by задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы.

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