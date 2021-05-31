Меркель: Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции против режима Лукашенко 31.05.2021, 19:26

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Канцлер Германии осудила действия режима Таракана.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по украинскому урегулированию не зависит от событий в Беларуси несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси, мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Тем не менее, она, "нормандский формат" должен работать дальше несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

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