Верховная Рада рассмотрит постановление о признании режима Лукашенко угрозой международной безопасности 2 31.05.2021, 19:47

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Украинский парламент рассматривает вариант введения санкций против окружения Лукашенко.

Верховная Рада планируют на этой неделе рассмотреть проект постановления об "Обращении к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима [Александра] Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности". Об этом 31 мая сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Хочу присоединиться к этому постановлению, в котором украинский парламент выражает требования к власти Республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении [задержанного оппозиционного журналиста] Романа Протасевича и других политических заключенных", – отметила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она подчеркнула, что это постановление должно быть рассмотрено и поддержано Верховной Радой уже в ближайший вторник, 1 июня, "желательно конституционным большинством голосов".

По словам Кондратюк, украинский парламент призывает усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

"Стоит обратиться к президенту и Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой определить перечень и срочно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, а также чиновников, имеющих непосредственное отношение к актам государственного терроризма, систематического нарушения прав человека, преследования и заключения журналистов и политических оппонентов режима", – сказала Кондратюк.

Помимо этого, сегодня парламентарии обсудили вопрос защиты прав украинцев, которые находятся на территории Беларуси или планируют вернуться в Украину.

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