Марсоход Curiosity снял необычные облака на Марсе 31.05.2021, 20:12

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иллюстрационное Фото

Облака – редкость для тонкой и сухой атмосферы Марса.

Марсоход Curiosity запечатлел редкое явление – слой светящихся облаков в атмосфере Красной планеты. Об этом 28 мая сообщили в NASA.

Как объяснили в NASA, пасмурные дни – редкость для тонкой и сухой атмосферы Марса. Облака обычно находятся на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от Солнца по своей овальной орбите. Но один полный марсианский год назад – два земных года – ученые заметили облака, формирующиеся над марсоходом Curiosity раньше, чем ожидалось.

В этом году ученые приступили к документированию этих "ранних" облаков с момента их первого появления в конце января. В результате были получены изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет от заходящего Солнца. Некоторые из них переливались цветом. Такие изображения помогают ученым понять, как формируются облака на Марсе.

Фото: nasa.gov

Команда Curiosity уже сделала одно новое открытие: "ранние" облака на находятся на большей высоте, чем обычно. Большинство марсианских облаков парят на высоте не более 60 км и состоят из водяного льда. Но облака, которые запечатлел Curiosity, находятся на большей высоте, где очень холодно. Из этого ученые сделали вывод, что они состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Фото: nasa.gov

Мелкие волнистые структуры этих облаков легче увидеть с помощью изображений с черно-белых навигационных камер Curiosity. Однако камеры Mast Camera или Mastcam марсохода показали и цветные изображения. На них ледяные кристаллы облаков, наблюдаемые сразу после заката, отражают угасающий свет, заставляя их светиться на фоне темнеющего неба.

Эти сумеречные облака, также известные как "серебристые", становятся ярче, когда заполняются кристаллами, а затем темнеют, когда положение Солнца в небе опускается ниже их высоты.

Фото: nasa.gov

Также на Марсе можно наблюдать перламутровые облака. Такой цвет они имеют из-за того, что все частицы облака почти одинаковы по размеру. Обычно это происходит сразу после того, как облака сформировались и выросли с одинаковой скоростью.

Фото: nasa.gov

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