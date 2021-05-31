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«Мы будем свободными!»

  • 31.05.2021, 20:17
«Мы будем свободными!»
Фото: Белсат

В Вильнюсе показали белорусскую действительность.

«Мы будем свободными!» – под таким названием состоялся перформанс.

Возле литовского офиса Европейской комиссии участники акции показали существующую реальность в Беларуси, передает «Белсат».

Возле литовского офиса Европейской комиссии в Вильнюсе девушки вышли на улицу в белых платьях и пели Купалинку. В этот момент на девушек набросились омоновцы с дубинками и начали их избивать, а после отвели в автозак. Этот перформанс шокировал зрителей, а у некоторых вызвал даже слезы.

Участники акции стремились таким образом показать существующую действительность в Беларуси.

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