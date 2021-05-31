Матч молодежных сборных Беларуси и Кипра перенесен из-за запрета на авиаперелеты 31.05.2021, 20:31

иллюстрационное Фото: pressball.by

Изначально встреча должна была состояться 5 июня.

Матч молодежных сборных Беларуси и Кипра в рамках квалификации Евро-2023 перенесен, передает «Трибуна».

В Федерации футбола Кипра сообщили, что после консультации УЕФА с двумя федерациями, матч был перенесен на 1 июня 2022 года. Изначально встреча должна была состояться 5 июня 2021 года.

Напомним, Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское.

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