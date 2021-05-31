В Турции в июне частично смягчат COVID-ограничения 31.05.2021, 21:12

Сокращен комендантский час и разрешены свадьбы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичном снятии карантинных ограничений в стране, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Меры начнут смягчать во вторник, 1 июня.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил турецкий президент.

При этом он добавил, что кафе, рестораны, спортивные залы и парки развлечений смогут работать с 7:00 до 21:00, однако в воскресенье они будут закрыты.

Также с 1 июня спортивные клубы смогут проводить собрания, однако остальным организациям это будет разрешено делать с середины июня.

Также со вторника в Турции можно будет проводить свадьбы на открытых и закрытых площадках, но при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

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