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Тихановская встретилась с президентом Эстонии

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  • 31.05.2021, 21:14
  • 2,818
Тихановская встретилась с президентом Эстонии
Фото: t.me/tsikhanouskaya

Встреча состоялась 31 мая.

Светлана Тихановская встретилась с Керсти Кальюлайд 31 мая в Таллинне.

Вместе они почтили минутой молчания память Витольда Ашурка и других жертв борьбы за демократию в Беларуси, упомянули дело tut.by, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, передает «Радыё Свабода».

Кальюлайд пообещала, что в период своего председательства в Совете Безопасности ООН Эстония сделает все возможное, чтобы «поднять вопрос о Беларуси и как можно сильнее повлиять на режим Лукашенко и его прислужников».

Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Эстонию за поддержку белорусского народа.

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