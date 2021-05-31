Тихановская встретилась с президентом Эстонии 3 31.05.2021, 21:14

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Фото: t.me/tsikhanouskaya

Встреча состоялась 31 мая.

Светлана Тихановская встретилась с Керсти Кальюлайд 31 мая в Таллинне.

Вместе они почтили минутой молчания память Витольда Ашурка и других жертв борьбы за демократию в Беларуси, упомянули дело tut.by, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, передает «Радыё Свабода».

Кальюлайд пообещала, что в период своего председательства в Совете Безопасности ООН Эстония сделает все возможное, чтобы «поднять вопрос о Беларуси и как можно сильнее повлиять на режим Лукашенко и его прислужников».

Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Эстонию за поддержку белорусского народа.

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