Тихановская встретилась с президентом Эстонии

Тихановская встретилась с президентом Эстонии3
- 31.05.2021, 21:14
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Встреча состоялась 31 мая.
Светлана Тихановская встретилась с Керсти Кальюлайд 31 мая в Таллинне.
Вместе они почтили минутой молчания память Витольда Ашурка и других жертв борьбы за демократию в Беларуси, упомянули дело tut.by, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, передает «Радыё Свабода».
Кальюлайд пообещала, что в период своего председательства в Совете Безопасности ООН Эстония сделает все возможное, чтобы «поднять вопрос о Беларуси и как можно сильнее повлиять на режим Лукашенко и его прислужников».
Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Эстонию за поддержку белорусского народа.