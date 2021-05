Письмо из Швейцарии, касающееся самолета Ryanair, было только одно 2 31.05.2021, 21:23

4,704

Фото: onliner.by

Protonmail уточнил ситуацию с самолетом.

Компания Proton Technologies AG, владеющая почтовым сервисом Protonmail, дополнила свой пресс-релиз касательно емэйла с сообщением о бомбе на борту самолета Ryanair, отправленного с почтового ящика данного сервиса. Письмо было только одно, утверждают в компании.

Напомним, на прошлой неделе в Proton Technologies подтвердили информацию о том, что емэйл с сообщением о бомбе был отправлен в минский аэропорт в 12.56 — почти на полчаса позже того, как диспетчер сообщил пилотам самолета о бомбе. После этого Следственный комитет РБ заявил, что писем было два, второе пришло в 12.56, а первое — в 12.25, после него диспетчеры и передали информацию самолету.

После заявления СК, как сегодня обнаружилось, компания Proton Technologies дополнила свой оригинальный пресс-релиз одним словом «only» — «единственный»: «The only email sent to Belarus» — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь» (и далее прежний текст). На изменение обратили внимание журналисты «Еврорадио».

Скриншот пресс-релиза

Напомним, по официальной версии режима Лукашенко, в минский аэропорт 23 мая поступил емэйл с ящика на сервисе Protonmail от имени «солдат ХАМАС». В нем было сообщение о том, что на борту самолета Ryanair, летящего рейсом Афины-Вильнюс, находится бомба, которая будет активирована над Вильнюсом, если Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа и ЕС не перестанет его поддерживать. К слову, на тот момент между Израилем и палестинцами уже несколько дней действовал режим прекращения огня.

Белорусские диспетчеры передали пилотам самолета информацию о возможной бомбе и рекомендовали посадку в Минске. Самолет изменил курс, когда до границы оставалось несколько десятков километров, и сел в минском аэропорту. После приземления были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».