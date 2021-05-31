Ученые нашли простой способ омоложения для мужчин 1 31.05.2021, 21:32

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иллюстрационное Фото

Омолодиться можно всего за восемь недель.

Простые изменения в питании и образе жизни могут уменьшить признаки биологического старения на три года всего за восемь недель. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Aging.

Генетики заявили о найденном способе обратить вспять биологический возраст, измеренный по часам ДНК Horvath 2013 (эпигенетические часы ДНК — это совокупность эпигенетических меток ДНК для определения биологического возраста ткани, клетки или органа. — Ред.), более чем на три года при помощи диеты и правильного образа жизни.

Ученые провели исследование среди 43 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Программа, которая длилась восемь недель, включала диету, здоровый сон, отдых и физическую активность, а также прием пробиотиков и фитонутриентов.

Как показали результаты исследования, такой режим привел к существенному снижению маркеров биологического возраста. За время эксперимента мужчины помолодели в среднем на 3,23 года по сравнению с контрольной группой, которая придерживалась привычного образа жизни, и на 1,96 года по сравнению с собственными показателями до начала исследования, пишет «Газета. ру».

«Комбинированная программа воздействия была нацелена на конкретный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, в частности, его особенности, связанные с биологическим возрастом. Мы подозреваем, что именно это стало причиной поразительной эффективности программы. Наш подход уникален тем, что использует безопасную нефармацевтическую программу питания и изменения образа жизни», — заявила ведущий автор исследования Кара Фитцджеральд.

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