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Директор Национальной библиотеки уходит после 18 лет работы

  • 31.05.2021, 21:50
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Директор Национальной библиотеки уходит после 18 лет работы
фото: sb.by

О причинах ухода не сообщается.

Роман Мотульский, руководивший библиотекой с 2003 года, покидает пост генерального директора.

«Перехожу на работу в университет культуры, откуда я и вышел. Возвращаюсь на кафедру библиотечно-информационной деятельности. Завтра первый рабочий день в университете», — сообщил он nn.by.

Роману Мотульскому 59 лет. Он возглавлял Национальную библиотеку с 2003 года. До этого 12 лет работал в Университете культуры.

Мотульский — доктор педагогических наук, профессор, имеет звание заслуженного деятеля культуры.

По неподтвержденной информации, сейчас Национальную библиотеку возглавит Оксана Книжникова. Она директор Минской областной библиотеки имени Пушкина.

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